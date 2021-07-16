Bremen Mızıkacıları Lüleburgaz'da! - Son Dakika

Bremen Mızıkacıları Lüleburgaz'da!

Lüleburgaz Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi" büyük bir ilgiyle takip edildi.

Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, "Bremen Mızıkacıları" kukla tiyatrosuyla eğlenceli vakit geçirdi. Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde gerçekleştirilen "Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi" büyük bir ilgiyle başladı. LYMBA'da gerçekleştirilen "Bremen Mızıkacıları" etkinliğine katılan çocuklar, Erdoğan Anıl Tekin ve Egemen Göksu'nun canlandırmalarıyla eğlencenin keyfine doyasıya vardılar. Çocuklarla birlikte ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili vatandaşlar Lüleburgaz Belediyesi'ne teşekkür etti.

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