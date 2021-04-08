Brendfoni, Türkiye'den Azerbaycan ve BDT Bölgesine e-ihracat köprüsü kuracak - Son Dakika

Brendfoni, Türkiye'den Azerbaycan ve BDT Bölgesine e-ihracat köprüsü kuracak

08.04.2021 15:17
Brendfoni, Türkiye'den Azerbaycan ve BDT Bölgesine e-ihracat köprüsü kuracak, System.String[]

Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, "2023 sonuna kadar Türkiye e-ticaret satıcılarını 300 milyon nüfusa sahip Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesi ile buluşturmayı amaçlıyoruz.

Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, "2023 sonuna kadar Türkiye e-ticaret satıcılarını 300 milyon nüfusa sahip Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesi ile buluşturmayı amaçlıyoruz. 10 milyonu aşan nüfusa sahip olan Azerbaycan tüketicisi aracı yapılar kullanarak 2020 yılında Türkiye'deki e-ticaret platformlarından yaklaşık 1 milyar TL'lik e-ticaret hacmi yarattı." dedi.

İstanbul'da kurulan ve Ar-Ge dönemi olarak nitelendirdiği iki yıl boyunca gerçekleştirdiği iş birlikleri, yatırımlarla Azerbaycan'ın en güçlü e-ticaret lojistiği altyapısına sahip hale gelen Brendfoni, 2021 yılıyla birlikte Türkiye'deki perakende markalarını e-ihracat odağında yıllık 2 milyar TL'lik potansiyele sahip Azerbaycan pazarıyla buluşturuyor.

Türkiye'deki markaların Azerbaycan başta olmak üzere 300 milyon nüfusa sahip BTD bölgesindeki en büyük e-ihracat ortağı olma yolunda ilerleyen Brendfoni'nin yaptığı çalışmalar, Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov'un katıldığı çevrim içi düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Ahmadov, Brendfoni.com.tr'nin 2022 yılında Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'yı kapsayan BDT bölgesine hızlıca açılarak ilgili ülkelerde kuracağı ofislerle ve güçlü e-ticaret lojistiği altyapısıyla gelişmeye açık bu pazarlarda da lider konuma gelmeyi hedeflediğini anlattı.

2023 sonuna kadar Türkiye e-ticaret satıcılarını 300 milyon nüfusa sahip BDT bölgesi ile buluşturmayı amaçladıklarını bildiren Nicat Ahmadov, altyapı çalışmalarına 2,5 sene önce başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İlk operasyonumuza güçlü bir e-ticaret altyapısı oluşturduğumuz Azerbaycan'da başladık. 10 milyonu aşan nüfusa sahip olan Azerbaycan tüketicisi aracı yapılar kullanarak 2020 yılında Türkiye'deki e-ticaret platformlarından yaklaşık 1 milyar TL'lik e-ticaret hacmi yarattı. Son dönemde yapılan araştırmalar, tekstil ürünleri başta olmak üzere Türkiye'deki üreticiler için 2021 yılı itibarıyla yıllık 2 milyar TL'lik bir pazar hacmi olduğunu gösteriyor.

Brendfoni altyapısını oluştururken aktif Ar-Ge sürecinde olan şirketimiz, Azerbaycan e-ticaret aracılığı operasyonlarıyla Türkiye özelinde 2019'da 300 bin işleme imza atarak 70 milyon TL'lik bir hacim yarattık, 2020 yılında ise işlem hacmini 660 binin üzerine çıkararak, 140 milyon TL'lik bir ciroya ulaştı. Bugüne kadar 1 milyona yakın Azerbaycan tüketicisine dokunduk ve 400 bine yaklaşan aktif müşteri sayısına ulaşmayı başardık."

Ahmadov, Azerbaycan'da e-ticaret hacmi yüksek olsa da şu anda doğrudan pazarı domine eden yerel bir pazaryeri bulunmadığını söyledi.

Azerbaycan tüketicisinin özellikle ABD, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelere ait farklı sitelerden aracı kurumlar üzerinden dolaylı alışveriş yapabildiğini dile getiren Ahmadov, şu bilgileri verdi:

"Almak istedikleri ürünü yerel e-ticaret lojistiği yapan şirkete online olarak ileterek ürünleri bu şirketlerin kendileri adına temin etmesini talep ediyor ve ardından da süreç sonunda adreslerinde veya kargo alım merkezlerinde ürünlerini teslim alıyorlar. Bu doğrultuda Brendfoni'nin pazaryeri olarak önemli bir değişim başlattık ve Türkiye üzerinden çok sayıda markayla iş birliğine gittik. Azerbaycan'da büyük bir e-ticaret kültürü yaratmaya başladık ve bu sayede 2021 sonunda 500 milyon liralık ciro hedefine ulaşacağız."

Tamamen Azerbaycan tüketicisini hedeflediklerini ve giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta, ev tekstili gibi farklı birçok kategori altında satışların yapıldığını belirten Ahmadov, Ar-Ge sürecinde ellerinde oluşan verileri baz alarak talebin ve ihtiyacın olduğu her alanda en iyisi için çalıştıklarını anlattı.

Türk markaları için 'Bedava Kargo' imkanı sunulacak

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Brendfoni öncesinde Türkiye'den online alışveriş yapan bir Azerbaycan tüketicisi her paket için 50-80 TL'lere varan kargo ücreti öderken, Brendfoni Türkiye'den Azerbaycan tüketicisine ulaşması gereken ürünleri zaman zaman "Kargo Bedava" yaklaşımıyla ücretsiz ulaştırma, normal şartlarda ise neredeyse Türkiye dahili kargo fiyatlarına denk fiyatlarla ulaştırma garantisini sunacak.

Öte yandan, e-ticaret sektörünün en büyük sorunlarından olan iade konusu ise Brendfoni tarafından "Mutlu İade" yaklaşımıyla üretici marka süreçten bağımsız tutularak, tüketiciye para iadesi yapılarak müşteri ve marka memnuniyetiyle çözülecek.

Türk Lirası, Azerbaycan, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brendfoni, Türkiye'den Azerbaycan ve BDT Bölgesine e-ihracat köprüsü kuracak - Son Dakika Ekonomi


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