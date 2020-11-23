Brent 45 doları aştı, altın yatay

Patrol fiyatları, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol yeniden 45 doların üzerie yükseldi. Buna karşın, ekonomik toparlanma umutlarını yükselten aşı gelişmeleriyle artan güvenli liman varlıklardan çıkışlarla 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,870 - 1,880 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı" denilerek, aşıya ilişkin gelişmeler ve Pfizer ve BioNTech'in Cuma günü acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'ne (FDA) başvuduğu anımsatıldı ve eklendi:

"Bu haberin ardından 11 Aralık tarihinde aşının uygulanabileceği söyleniyor. Diğer yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol Konseyi (SPC), Abu Dabi 'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde 122 mlyr dolar yatırım yaparak, üretim hedefledikleri söyleniyor. Bu gelişmeler, petrol açısından olumlu yorumlandı ve Brent petrol 45 dolar çevresinde işlem görüyor. Petrol için virüsün seyri ve aşı gelişmeleri bu haftanın gündeminde olacaktır."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.60 artışla 45.58 dolar,Batı Teksas yüzde 0.99 artışla 42.82 dolar,altın yüzde 0.08 artışla 1,874.67 dolar,gümüş yüzde 0.33 artışla 24.30 dolar,bakır yüzde 2.41 artışla 7,261.00 dolar,platin yüzde 0.09 düşüşle 952.35 dolar,paladyum yüzde 0.50 artışla 2,340.22 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 461 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,094 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım analizinde, Pfizer'ın gerçekleştirdiği son klinik testlerin sonuçlarına göre süren iyimserliğin ve dolar çevresindeki yukarı yönlü hareketlerin, altın fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği anımsatıldı ve şöyle denildi: "Haftanın son işlem gününde ise artan vaka sayılarının neden olduğu endişelere ek olarak, ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki gerileme ons altına destek olmayı sürdürürken, devam eden aşı gelişmeleri ve dolar çevresinde yukarı yönlü hareketler yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı."Geçen Perşembe günü ons tarafında aşağı yönlü baskılar devam ederken, piyasa beklentilerine paralel olarak alınan TCMB faiz kararı sonrası kur çevresinde gözlenen sert geri çekilmeler ile Gram Altın'da

451 TL seviyesine kadar geri çekildiği gözlenmişti. Haftanın son işlem gününde ise takip edilen gelişmeler sonucu kur ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlerden destek alan gram altının günü yüzde 1.28'lik değer kazancı ile 458 lira seviyesinde sonlandırdığı izlendi."