Brent 48 doları aştı, altın yatay - Son Dakika

Brent 48 doları aştı, altın yatay

25.11.2020 09:25
Brent 48 doları aştı, altın yatay, System.String[]

Petrol fiyatları, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 48.65 dolar ve Batı Teksas petrolü 45.73 ile üç ayın en yüksek düzeyini gördü.

Petrol fiyatları, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 48.65 dolar ve Batı Teksas petrolü 45.73 ile üç ayın en yüksek düzeyini gördü.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları indiği 1,800 dolar sınırında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.40 artışla 48.03 dolar,Batı Teksas yüzde 0.56 artışla 45.10 dolar,altın yüzde 0.17 düşüşle 1,804.44 dolar,gümüş yüzde 0.40 düşüşle 23.16 dolar,bakır yüzde 1.39 artışla 7,309.00 dolar,platin yüzde 0.08 artışla 962.81 dolar,paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,341.40 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, dövizlerdeki artışın desteğinde, gram altın 464 liraya, çeyrek altın 774 liraya, Cumhuriyet altını da 3,086 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk işlem gününde devam eden aşı iyimserliğinin petrol arzını olumlu etkileyeceği beklentileri sonucu haftaya kazanç ile başlayan Brent petrolün gün içinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve "Dün ise aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik ve Joe Biden'ın görev devri sürecinin resmi olarak başlaması ile Brent Petrol'ün yükselişine devam ettiği izlendi. Brent petrolün 48.20 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi.Ahlatcı Yatırım'ın altın analizinde de, şöyle denildi:

"Haftanın ilk işlem gününde devam eden endişeler ve dolar çevresindeki yataylık değerli metalin güne kazançla başlamasına neden olurken, ABD açıklanan PMI endekslerinin sektörel toparlanma ivmesini hızlandırması ile ons altının kazançlarını geri verdiği takip edilmişti. Geçtiğimiz gün ise olumlu gelen aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserliği ek olarak, Joe Biden'ın geçiş sürecinin resmi olarak başlamasıyla ons altın'ın son dört ayın en düşük seviyesine gerilediği takip edildi."


Brent Petrol, Koronavirüs, Teksas, brent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent 48 doları aştı, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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