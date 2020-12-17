Brent 51 doları aştı, altın yükseldi

ABD'de petrol stoklarının bir haftada 3.1 milyon varil düşmesinin yanında, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrolün varil fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 51 doları aştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurması da altın fiyatlarını destekledi.