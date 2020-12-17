Brent 51 doları aştı, altın yükseldi - Son Dakika

Brent 51 doları aştı, altın yükseldi

17.12.2020 09:30
Brent 51 doları aştı, altın yükseldi, System.String[]

ABD'de petrol stoklarının bir haftada 3.1 milyon varil düşmesinin yanında, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrolün varil fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 51 doları aştı.

ABD'de petrol stoklarının bir haftada 3.1 milyon varil düşmesinin yanında, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrolün varil fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 51 doları aştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurması da altın fiyatlarını destekledi.

Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.88 artışla 51.57 dolar,Batı Teksas yüzde 0.85 artışla 48.54 dolar,altın yüzde 0.24 artışla 1,868.81 dolar,gümüş yüzde 0.25 artışla 25.48 dolar,bakır yüzde 0.09 artışla 7,814.00 dolar,platin yüzde 1.03 artışla 1,048.12 dolar,paladyum yüzde 0.93 artışla 2,355.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 468 liraya, çeyrek altın 767 liraya, Cumhuriyet altını da 3,054 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün 51 doların üzerinde işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Aşılama haberleri petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam, Fed toplantısından gelen açıklamalarda ekonomiyi desteklemeye devam edecekleri yönündeydi. "ABD'de teşvik paketine dair ise sona yaklaşıldığı algısı piyasalara yansıtılmış durumda. Bu gelişmeler ışığında petrol fiyatları olumlu etkileniyor. "Ancak, virüsün devam etmesi ve ikinci dalganın hızla yayılması bir yandan da tedirgin edici, bu durum piyasalarda zaman zaman sert hareketlere neden olabiliyor. "Dolayısıyla petrol fiyatlarında belli dirençlerde teknik olarak yorulmalar yerini kar satışlarına bırakabilir."Gedik'in altın analizinde de şöyle denildi: "Ons altın fiyatları Fed'den destek buldu. Dün akşam, Fed yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gidilmedi. "Powell açıklamalarında, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ekledi. Aşılamanın başladığını ancak ilk olarak etkisinin gelecek yılın ilk çeyreğinde, ekonomideki güçlenmenin ise ikinci çeyreğinde beklediğini ifade etti. "Virüsün seyrinin ekonomideki görünümü değiştirebilme riskinin olduğunu da belirtti. Teşvik paketi için sona yaklaşılıyor algısı piyasalara verildi. "Kısacası, altın için sınırlı pozitif bu görünüm, bu sabah altının yatay seyrine neden oluyor. Bugün ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Verilerin etkisi altın üzerinde sınırlı kalabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, brent, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent 51 doları aştı, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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