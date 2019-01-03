Son Dakika Haberleri: Brent 55.39 Dolara Kadar Yükseldikten Sonra 54 Dolara Döndü

Brent 55.39 Dolara Kadar Yükseldikten Sonra 54 Dolara Döndü

1 saat önce

– Brent petrol fiyatları, Çarşamba gününü görülen düşüş sonrasında, günlük yüzde 3.03 artışla 55.39 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.09 kayıpla 54.31 dolara döndü.

Brent 55.39 Dolara Kadar Yükseldikten Sonra 54 Dolara Döndü, System.String[]
– Brent petrol fiyatları, Çarşamba gününü görülen düşüş sonrasında,  günlük yüzde 3.03 artışla 55.39 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.09 kayıpla 54.31 dolara döndü.

Brent petrol, Rusya'ın artan üretimi, ABD ve Irak'ın artan ihracatı ve küresel bir ekonomik yavaşlama etkisine rağmen, dünkü kayıplarından toparlanma sürecine girdi.

ABD hafif petrolü de yüzde 2.75'lik artışla 46.7 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.91 düşüşle 45.65 dolara çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:21 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çarşamba İlçesi, Ekonomi
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