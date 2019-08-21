Son Dakika Haberleri: Brent ABD stoklarındaki düşüşle yüzde 1.0'in üzerinde arttı
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Brent ABD stoklarındaki düşüşle yüzde 1.0'in üzerinde arttı

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi; ancak, artış küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sınırlandı.

Brent ABD stoklarındaki düşüşle yüzde 1.0'in üzerinde arttı, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi; ancak, artış küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sınırlandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.68 artışla 61.04 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.12 artışla 56.76 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarını beklerken 1,500 doların üstüne tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.45 düşüşle 17.07 dolardan,

altın, yüzde 0.14 düşüşle 1,513.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.12 artışla 2.5805 dolardan,

platin, yüzde 0.43 artışla 856.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.86 düşüşle 1,476.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,827 liraya geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:42 Kaynak: DHA
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