Brent hampetrol 32 doları aştı

ABD petrol stoklarında geçen hafta 700 bin varil düşüş olduğunu gösteren veriler ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, petrol piyasalarında dengelenmenin erken sinyallerinin görülmeye başladığına ilişkin açıklamasıyla, uluslararası gösterge Brent hampetrolün varil fiyatı 32 doları aştı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs 'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.10 artışla 32.13 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.60 artışla 28.51 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.44 artışla 16.27 dolar,

altın, yüzde 0.32 artışla 1,736.19 dolar,

bakır, yüzde 0.02 artışla 5,213.00 dolar,

platin, yüzde 0.26 artışla 773.35 dolar,

paladyum yüzde 0.41 artışla 1,851.04 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 387 lira, çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2,529 liradan satılıyor.