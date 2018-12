Brent Petrol 1.5 Yıldır İlk Kez 50 Doların Altını Gördü

Brent petrolü, finans piyasalarındaki kargaşa ve arz endişeleri ile Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 50 doların altını gördü.Petrol Londra 'da, finans piyasalarındaki kargaşa ve ABD 'de yüksek seviyelerdeki üretimin OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarının süresini uzatabileceğine ilişkin işaretlere ağır basması ile birlikte, Temmuz 2017'den bu yana ilk kez varil başına 50 doların altını gördü.Vadeli kontratları, Pazartesi günkü yüzde 6.2'lik düşüşün ardından yüzde 1.1 kadar daha düştü. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak , OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarından dolayı piyasanın 2019'un ilk yarısında daha istikrarlı seyredeceğini ve durumun değişmesi halinde üreticilerin tepki vereceğini söyleyerek yatırımcılara güven vermeye çalıştı. Öte yandan, Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları Çarşamba günü dalgalı seyrederken, ABD hisse senedi gösterge endeksi ayı piyasasına girmeye çok yakın.Petrol fiyatları, arz bolluğu beklentisi ile, Ekim ayında gördüğü 4 yılın en yüksek seviyesinden yüzde 40'ın üzerinde düştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortakları bu ayın başlarında üretimi kısma kararı alırken, yatırımcılar, ABD'de petrol üretiminin rekor seviyelerde seyretmesi ile birlikte, üretim kısıntılarının arz fazlasını gidermeye yetebileceği konusunda kuşkulular. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Çin ile ticaret savaşı ve Fed 'in faiz politikası küresel ekonomiye ilişkin kötümserliği artırıyor. Tokyo 'da Rakuten Securities Inc. emtia analisti Satoru Yoshida, "Petrol piyasasında birkaç aşağı yönlü faktör var ve durum yakın zamanda iyileşmeyecek. Mevcut ayı piyasası muhtemelen bir süre daha devam edecek," dedi ve "Petrol fiyatları OPEC + koalisyonunun ilave üretim kısıntıları gibi spesifik tedbirler duyurması halinde yükselebilir" şeklinde görüş bildirdi.The post Brent petrol 1.5 yıldır ilk kez 50 doların altını gördü appeared first on Enerji Enstitüsü