Brent petrol 100 doların altına geriledi - Son Dakika
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Brent petrol 100 doların altına geriledi

15.03.2022 15:33
Brent petrol 100 doların altına geriledi

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sinyaller vermesiyle Brent petrol 99 dolar seviyesine düştü.

Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sinyaller vermesiyle Brent petrol 99 dolar seviyesine düştü.

Brent petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sinyaller vermesiyle Brent petrol 100 doların altına gerileyerek Mart ayının başından beri en düşük seviyesini gördü. 99 dolara düşen Brent petrolde günlük düşüş yüzde 6'yı buldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 130 dolara çıkmıştı.

(İHA)

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Savaşın Antalya'ya faturası 233 milyon dolar oldu! Tırlar yola çıkamazken, Rusya'dan para gelemiyor Savaşın Antalya'ya faturası 233 milyon dolar oldu! Tırlar yola çıkamazken, Rusya'dan para gelemiyor Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar

Ukrayna, Petrol, dolar, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brent petrol 100 doların altına geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrol 100 doların altına geriledi - Son Dakika
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