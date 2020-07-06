Brent petrol 43 doların üzerinde

Petrol fiyatları, küresel düzeyde en büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle yeniden yukarıya döndü ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 43 doları aştı. Altın fiyatları ise, artan risk iştahının baskısı altında kalmasına karşın, 1,770 doların üzerinde tutunuyor.

Işık FX'in petrol analizinde, geçen hafta genelinde büyük ekonomilerden gelen olumlu satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri sonrasında, küresel ekonominin toparlanma hızına yönelik beklentilerin yükseldiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Buna paralel olarak petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi ile beraber yeni haftanın ilk işlem gününde 43 dolar civarında bir fiyatlama görüyoruz.

"Bu noktanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 43.30, 43.70, 44.00 ve 44.50 direnç düzeyleri izlenebilir. Aksi takdirde 43 dolar altına yeniden inilmesi durumunda 42 dolar düzeylerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir."

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.95 artışla 43.18 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.84 artışla 40.69 dolar,

altın yüzde 0.02 düşüşle 1,774.74 dolar,

gümüş yüzde 0.06 artışla 18.07 dolar,

bakır yüzde 0.62 artışla 6,093.50 dolar,

platin yüzde 0.20 artışla 815.62 dolar,

paladyum yüzde 0.03 düşüşle 1,920.95 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 391 lira, çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2,557 liradan satılıyor.

Ünlü&Co/DAHA'nın altın analizinde, ons altının yeni haftaya 1,770 doların üzerinde başladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Altının ons fiyatı geride bıraktığımız hafta boyunca ağırlıklı olarak yatay bir görünüm sergilese de zaman zaman momentum kazanılarak 1,790 dolar sınırına doğru hareket edilmesi yukarı yönlü eğilimin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

"Diğer taraftan risk iştahındaki toparlanmanın arttığı dönemlerde altın üzerinde oluşan baskı ise özellikle korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle sınırlı kalıyor.

"Vaka sayıları yüksek kalmaya devam ettikçe risk iştahının artması halinde bile altının direncini koruması şaşırtıcı olmayacaktır.

"Bu kapsamda 1,800 dolar seviyesini güçlü bir hedef olarak görmeye devam ediyoruz."