Brent petrol 46 doların üzerinde

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının üretimine başladığını duyurmasının etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, aşının keşfi duyurulduğu zaman 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın da, düşük düzeylerde gelen alımlarla yönünü yukarıya çevirdi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, haftanın dördüncü işlem gününde ABD'de ham petrol stoklarındaki azalmanın petrol fiyatlarında düşüşü sınırlandırdığına işaret edilerek, "Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 45 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 44.40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 46.20, 46.80 ve 47.30 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 44.40, 44.00 ve 43.50 destek seviyeleri takip edilebilir."