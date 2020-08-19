Brent petrol 46 doların üzerinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin bugün yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde hareket ediyor.

OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada, üretim kısıntısına OPEC üyelirinin uyumu yüzde 95'i bulurken, OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin kısıntıya uyumu da yüzde 96 olduğunun altı çizildi. OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi bugünkü toplantısında, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.