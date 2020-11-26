Brent petrol 49 doları gördü - Son Dakika

Brent petrol 49 doları gördü

26.11.2020 09:11
Brent petrol 49 doları gördü, System.String[]

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, ABD hampetrol stoklarının da düştüğüne ilişkin verilerle, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördü.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, ABD hampetrol stoklarının da düştüğüne ilişkin verilerle, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 20 Kasım'da biten haftada 800,000 varil düşüşle 488.7 milyon varile geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, 1,800 - 1,810 dolar arasında yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.12 artışla 48.79 dolar,Batı Teksas yüzde 0.15 artışla 45.94 dolar,altın yüzde 0.14 artışla 1,809.31 dolar,gümüş yüzde 0.28 düşüşle 23.28 dolar,bakır yüzde 0.23 artışla 7,326.00 dolar,platin yüzde 0.01 düşüşle 968.29 dolar,paladyum yüzde 2.02 artışla 2,382.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,068 liraya geriledi.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yönetici Direktörü Fatih Birol, küresel petrol talebinde, Covid-19 pandemisi kaynaklı yapısal bir düşüş beklemediklerini söyledi.Birol, Çarşamba günü düzenlenen temiz enerji konulu bir webinar'da yaptığı konuşmada, hükümetler harekete geçmedikçe dünyanın pandemi öncesi petrol talebi düzeylerine döneceğinin altını çizdi.Pandemiye karşın Çin'in 2020 yılı petrol talebinin, 2019 yılındaki talebinden daha yüksel omlacağını vurgulayan Birol, herşeye karşın petrol talebi büyüme oranlarının önceki dönemlere göre daha ılımlı düzeylerde olduğuna dikkat çekti.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel hampetrol talebinin pandemi öncesi düzeylerine kademeli olarak döndüğünü vurguladı.OPEC'in video konferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Barkindo, enerji piyasalarını Covid-19 pandemisi sonrası parlak bir gelecek beklediğine dikkat çekti ve ekledi: "Covid-19 pandemisi öncesi petrol talebine doğru kademeli bir dönüş gözlemliyoruz; bu dönüşün ardından, 2020'li yılların ortasından itibaren yavaş yavaş inişe geçmeden önce, güçlü bir talep büyümesi bekliyoruz."

OPEC'in üretim kısıntılarının büyük ölçüde piyasadaki dengeleme çabalarına bağlı olarak sürdürüldüğüne işaret eden Barkindo, bu çabaların aynı zamanda Covid-19 kaynaklı kriz sücinde piyasanın istikrarını da kuramayı amaçladığını vunguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent petrol 49 doları gördü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor
Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş         
09:08
Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı         
08:45
Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok         
08:21
Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti         
07:44
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor         
23:30
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:22:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrol 49 doları gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei