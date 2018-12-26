Son Dakika Haberleri: Brent Petrol 50,46 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrol 50,46 Dolardan İşlem Görüyor

57 dakika önce

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 50,46 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrol 50,46 Dolardan İşlem Görüyor, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 50,46 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 50,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,82 azalışla 50,46 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 42,65 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ekonomilerin büyüme sorunları yaşayacağı, bunu artan ticaret savaşlarının da besleyeceği yönündeki endişeler, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oluyor.

Uzmanlar, Noel tatiline girmeyen bazı piyasalarda güne yatay seyirde başlayan fiyatların, değişiklik göstermeyen koşullar nedeniyle benzer seviyelerde devam edeceğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 50,66 ila 50,98 dolar aralığının direnç, 50,02 ila 50,34 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:21 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı 3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:18:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent Petrol 50,46 Dolardan İşlem Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]