Brent petrol 50 dolar ile Mart'tan sonra en yükseği gördü

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in varil fiyatı, aşının talepte toparlanmaya hız kazandıracağı beklentileriyle, varil başına 50 doları aşarak, pandeminin başladığı Mart'tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki tırmanışı, Birleşik Krallık'ta hafta başında başlayan ve genişleyerek sürdürülen yaygın aşılama çalışmaları ve ABD'nin de aşılamaya yakında başlayacağına ilişkin açıklamalar destekledi.