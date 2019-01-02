Son Dakika Haberleri: Brent Petrol 53,10 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrol 53,10 Dolardan İşlem Görüyor

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 53,10 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrol 53,10 Dolardan İşlem Görüyor, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 53,10 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 52,84 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,83 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 52,18 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 1,99 azalışla 53,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 44,82 dolardan alıcı buldu.

Yeni yıla düşüşle başlayan fiyatların kısa vadede jeopolitik riskler haricinde yatay seyrine devam edeceği öngörülüyor. Dünya genelinde artan petrol arzı ve küresel ekonomik verilerin zayıf olacağı beklentisi nedeniyle fiyatlardaki yatay seyir devam ediyor.

Uzmanlar, 2019 için petrol fiyatlarının yıllık bazda 70 doların altında ortalama 60-62 dolar olacağını belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 53,40 ila 53,67 dolar aralığının direnç, 52,86 ila 53,13 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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