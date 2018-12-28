Son Dakika Haberleri: Brent Petrol 53,83 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrol 53,83 Dolardan İşlem Görüyor

2 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününde 53,83 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrol 53,83 Dolardan İşlem Görüyor, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününde 53,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,76 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,93 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,35 azalışla 53,83 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,79 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6,9 milyon varil artarak 448,2 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, petroldeki arz fazlası ve küresel ekonomideki daralma endişelerinin fiyatları baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 53,83 ila 54,02 dolar aralığının direnç, 53,45 ila 53,64 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:38 Kaynak: AA

Sabah, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:43:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent Petrol 53,83 Dolardan İşlem Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]