Brent petrol 66,76 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrol 66,76 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrol 66,76 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün 66,76 dolardan işlem gördü.

Brent petrol 66,76 dolar, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün 66,76 dolardan işlem gördü.

Dün 66,34 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,63 artışla günü 66,76 dolardan kapattı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,14 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, geçen hafta ABD'de ham petrol stokları 7,9 milyon varil azalarak 444,1 milyon varile geriledi. Öte yandan ABD-Çin arasındaki ticari anlaşmaya dair olumlu beklentiler, fiyatların yükselişini destekliyor.

Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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