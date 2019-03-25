Brent petrol 66 doların üzerinde
1 dakika önce
Cuma günü gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,77 dolardan açıldı.
Cuma günü gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,77 dolardan açıldı...
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:52
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