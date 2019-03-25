Son Dakika Haberleri: Brent petrol 66 doların üzerinde

Brent petrol 66 doların üzerinde

1 dakika önce

Cuma günü gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,77 dolardan açıldı.

Brent petrol 66 doların üzerinde, System.String[]
Cuma günü gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,77 dolardan açıldı...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:52 

Ekonomi
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