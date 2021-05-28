Brent petrol 69 doların üzerine yükseldi - Son Dakika

Brent petrol 69 doların üzerine yükseldi

28.05.2021 09:47
Brent petrol 69 doların üzerine yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları küresel yakıt talebinde üçüncü çeyrekte güçlü toparlanacağına ilişkin beklentilerinden ve ABD'de güçlü açıklanan işsizlik maaş başvuruları verisinden destek bularak yükseldi; gösterge Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları küresel yakıt talebinde üçüncü çeyrekte güçlü toparlanacağına ilişkin beklentilerinden ve ABD'de güçlü açıklanan işsizlik maaş başvuruları verisinden destek bularak yükseldi; gösterge Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı.

Buna karşılık, altın fiyatları dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle hafif gerilerken, yatırımcılar enflasyona ilişkin verilere odaklandılar.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) 31 Mayıs ve 1 Haziran'da toplanacak. S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.01 artışla 69.20 dolar,Batı Teksas yüzde 0.30 artışla 66.79 dolar,altın yüzde 0.31 düşüşle 1,890.53 dolar,gümüş yüzde 0.72 düşüşle 27.64 dolar,bakır yüzde 3.37 artışla 10,293.50 dolar,platin yüzde 0.41 düşüşle 1,178.21 dolar,paladyum yüzde 0.01 artışla 2,807.94 dolar düzeyindeydi.Altın küresel piyasalarda hafif gerilese de, dolardaki yükseliş nedeniyle iç piyasada, gram altın 518 liraya, çeyrek altın 832 liraya, Cumhuriyet altını da 3,397 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın bülteninde, "ABD'den gelen güçlü büyüme verileri ve işsizlik başvurularının etkisiyle petrol yeni bir soluk aldı ve İran'la tekrar yürürlüğe konması beklenen anlaşma kaynaklı baskıları üzerinden bir nebze attı" denildi ve eklendi: "İran anlaşmasındaki beklentilerin uygulanmakta olan yaptırımların hemen kaldırılmamasına dönmesi son günlerde yaşanan baskıyı hafifletti. "ABD Başkanı Joe Biden tarafından gündeme getirilen 6 trilyon dolarlık yeni harcama bütçesinin de petrolde iyimserliği artıran yönde etkisi oldu. Petrolde ana yön hala aşılamaların olumlu etkisiyle birlikte yukarı. "Veri kanadında bugün petrol özelinde etkili olması beklenen bir veri bulunmuyor. 1 Haziran Salı gününde gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı, piyasanın ana odağı konumunda.Bültende altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1890 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki değer kazancı değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. "ABD'den dün gelen büyüme verisi beklentilere paralel gelirken, haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden iyi sonuçlara işaret etti. "Öte yandan Biden'ın, 6 trilyon dolar'lık bütçe teklifi vermeye hazırlandığı konuşuluyor. Söz konusu gelişme de enflasyon beklentileri ile tahvil faizlerini yukarı yönde destekliyor. "Bu sabah dolar endeksi 90.08, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.61 yakınlarında fiyatlanıyor. Değerli metal haftanın son işlem günlerindeki geri çekilmeye rağmen haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. "Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nden TÜFE ve ABD'den kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli."


Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent petrol 69 doların üzerine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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