Brent petrol 71 doları aştı, altın düştü

Küresel emtia piyasalarında, dünyanın en büyük petrol pazarı ABD'de yaz döneminde talebin artacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doları da aştı.

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