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Brent petrol 71 doları aştı, altın düştü - Son Dakika

Brent petrol 71 doları aştı, altın düştü

01.06.2021 17:58
Brent petrol 71 doları aştı, altın düştü, System.String[]

Küresel emtia piyasalarında, dünyanın en büyük petrol pazarı ABD'de yaz döneminde talebin artacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doları da aştı.

Küresel emtia piyasalarında, dünyanın en büyük petrol pazarı ABD'de yaz döneminde talebin artacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doları da aştı.

Dolardaki düşüşün sürmesinin yanında, ABD'de giderek büyüyen enflasyon baskısının etkisiyle erken saatlerde 1,910 doları aşan altının ons fiyatı ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yükselen enflasyona karşı önlemleri öne çıkaran açıklamalarıyla gelen satışlarla 1,900 doların altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.62 artışla  71.28 dolar,Batı Teksas yüzde 2.61 artışla 68.51 dolar,altın yüzde 0.69 düşüşle 1,893.14 dolar,gümüş yüzde 0.43 düşüşle 27.94 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 10,274.50 dolar,platin yüzde 0.84 artışla 1,199.81 dolar,paladyum yüzde 0.18 artışla 2,840.73 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 520 liraya, çeyrek altın 856 liraya, Cumhuriyet altını da 3,409 liraya geriledi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın buğday ihracat vergisinin 2-8 Haziran'da keskin bir şekilde düşeceğini duyurduğuna işaret edilerek, şöyle devam edildi: "Çin'den gelen yüksek ithalat talebi, Güney Amerika'daki kuraklıklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın bazı bölgelerindeki kurak koşullar nedeniyle mısır fiyatlarındaki küresel düşüş, 2020/2021 yerel mısır mahsulü beklentilerine rağmen yerel mısır fiyatlarını yükseltti."Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşevbir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı müdahale fonundaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3.0 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi.."Çin, ithalatın kontrolden çıktığı endişesiyle mısır ithalatını sınırlama kararı aldı. Karar bazı ABD kargolarının iptal edilmesine neden oldu." Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalması, Nisan- Eylül ortası mahsulün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusunu uyandırdı."Asyalı şeker tüccarları, Vietnam'ın Haziran ayında anti-damping politikası açıklaması öncesinde artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Pazar kaynakları, şeker envanterinin azalmasıyla birlikte yerel fiyatların yükseldiğini kaydetti."JP Morgan geçen haftaki bir araştırma notunda, enflasyonun artmaya devam etmesi halinde emtiaların yatırımcılar için faydalı bir koruma görevi göreceğini belirtti."Şeker fiyatı nisan ayından gelen yükseliş kanalı içerisindeki hareketine devam ediyor. Aynı zamanda daha kısa vadede oluşturduğu düşen kanal trendini yukarı yönlü kıran bugün gapli açılış yaparak 17.70 seviyesini aştı. 17.70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 17.95 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Aksi takdirde 17.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir."Kakao fiyatı 2020'nin Kasım ayından beri oluşturduğu uzun vadeli düşüş kanalı içerisindeki hareketini sürdürüyor. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyatta yükselişin sürmesi halinde 2450 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 2414 seviyesi destek konumunda bulunuyor."Pamuk, yükseliş trendi üzerinde tutunmaya devam ediyor. 81.50 seviyesi altında fiyatlamalar görülmesi durumunda oluşan ters flama formasyonu etkisi ile 79.70/ 77.40 destek seviyelerine doğru satış baskısı yaşanabilir. Yukarı alanda ise 83.50 direncinin aşılabilmesi durumunda 84.25/ 86.20 bandına doğru toparlanma yaşanabilir."Buğdayda, gelen sert satışlar 639 destek bölgesinde sınırlı kaldı. Tepki alımlarının izlendiği buğdayda 667 seviyesi ve 50 günlük ortalama üzerinde kapanış gerçekleşti. 667 seviyesi altına geçilmedikçe alımlar 690 720 bandına doğru devam edebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent petrol 71 doları aştı, altın düştü - Son Dakika Ekonomi


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