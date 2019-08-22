Son Dakika Haberleri: Brent petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu
Son Dakika Ekonomi Haber

Brent petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu

1 saat önce

Brent petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 60 doların üzerinde tutundu, ancak küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı limitledi.

Brent petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu, System.String[]

– Brent petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 60 doların üzerinde tutundu, ancak küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı limitledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 düşüşle 60.01 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.47 düşüşle 55.42 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarını beklerken düştü ancak altın 1,500 doların üstüne tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 17.035 dolardan,

altın, yüzde 0.5 düşüşle 1,508 dolardan,

bakır, yüzde 1.18 düşüşle 2.555 dolardan,

platin, yüzde 0.22 düşüşle 856.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.66 artışla 1,475.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 454 liraya, Cumhuriyet altını da 1,880 liraya yükseldi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:12:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]