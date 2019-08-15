Son Dakika Haberleri: Brent petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü
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Brent petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü

32 dakika önce

Brent petrolün fiyatı, ABD ham petrol stoklarında görülen beklenti üzerindeki artış ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle yüzde 1.6 düştü.

Brent petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü, System.String[]
– Brent petrolün fiyatı, ABD ham petrol stoklarında görülen beklenti üzerindeki artış ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle yüzde 1.6 düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.6 düşüşle 58.53 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.62 düşüşle 54.89 dolardan işlem görüyor.
ABD ve Çin arsındaki ticaret savaşının ekonomik durgunluğa neden olacağı endişelerinin yatırımcıların güvenli liman arayışı sebebiyle altın fiyatları yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 17.215,
altın, yüzde 0.06 artışla 1,528.8 dolardan,
bakır, yüzde 0.06 artışla 2.5935 dolardan,
platin, yüzde 0.77 düşüşle 841.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.24 artışla 1,436.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,777 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:52 Kaynak: DHA
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