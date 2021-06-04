Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı

Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.

Rusya'nın önde gelen petrol şirketi Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dyukov'un, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) grubunun Temmuz toplantısında, Ağustos-Eylül dönemi için üretimi artırma kararı almasını beklediğini söylemesi de fiyat artışlarını destekledi.Petrolde 65-70 doları "istikrarlı" bir fiyat aralığı olarak görmediğini de vurgulayan Dyukov, OPEC+ grubunun, Nisan'da aldığı kararları Temmuz'da gözden geçireceklerine inandığını ekledi.OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor. Dolardaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin artmasının yanında, ABD ekonomisine ilişkin beklenenden iyi verilerin etkisiyle altındaki düşüş sürüyor. Hafta ortasında 1,912 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, yeni günde 1,856 dolara kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 1.890 doların üzerine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.52 artışla 71.76 dolar,Batı Teksas yüzde 0.77 artışla 69.14 dolar,altın yüzde 1.28 artışla 1,894.62 dolar,gümüş yüzde 1.30 artışla 27.79 dolar,bakır yüzde 2.92 düşüşle 9,818.50 dolar,platin yüzde 0.53 artışla 1,168.73 dolar,paladyum yüzde 0.74 düşüşle 2,825.25 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 528 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3,457 liraya yükseldi.Troy bülteninde, altının dünkü seanstaki "sert satıcılı" geçirdiği bir günü geride bırakırken, son iki haftanın en düşük seviyesine kadar geri çekildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Seansa 1908 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün ortasına kadar hafif yatayda seyretti. Asıl hareketini ise ABD açıklanan ADP Tarım Dışı istihdam verisi ve FED'in tahvil alım programındaki değişiklik yapılacağına dair haber akışından sonra yaptı. ADP verisinde 650 bin beklentisi karşılık 978 bin açıklanması istihdamda güçlü toparlanmaya işaret ederken ekonomideki toparlanmaya da işaret etmiş oldu. "Bu veri sonrası altın, sert satış baskısına maruz kalırken, FED varlık azaltımı beklentilerinin de artmasıyla altının satışını daha da hızlandırdı. Altın, seans içinde 1865 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi, 1870 dolar/ons seviyesine kadar toparlanan sarı maden seansı yüzde 2.0 kayıpla tamamladı. "Gümüş, benzer şekilde sert satıcılı bir günü geri bırakırken, altına kıyasla daha fazla değer kaybettiği bir günü yaşadı. 28.17 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 27.42 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 2.7 kaybı hanesine yazdı. "Platin de satıcılı bir günü geride bırakırken 1162 dolar/ons seviyesinden tamamladığı günü ve yüzde 2,7 kaybı hanesine yazdı. "Paladyum ise tüm kıymetli madenlerdeki satışa rağmen, payına düşeni aldı ancak diğer kıymetlilere kıyasla satıcılı seyri kısıtlı kaldı. 2795 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum önceki güne kıyasla yüzde 0.7 değer kaybetti. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50 - 1.00 dolar ile gerçekleşirken, hacim açısından toparlandığı bir günü geride bıraktı. Toplamda 1,301 kg altın, 3,999 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."ALB menkul günlük tarımsal emita bültenine göre;Şeker fiyatı yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. 17.90 seviyesini görmesinin ardından satış baskısı gören fiyat 17.35 seviyesinden destek buldu. Kakao fiyatı düşen kanal etkisinde hareket ediyor. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyat aynı zamanda son bir haftadır 2369/2470 bandına sıkışmış durumda. Pamukta, 20 günlük ortalama direnç olarak görünümünü koruyor. 84.50 seviyesi üzerine geçilmesi durumunda 85.25 direncine doğru alımlar hız kazanabilir. 20 günlük ortalama altında kalıcılık devam ettiği sürece 81.60 trend bölgesine doğru satış baskısı yaşanabilir.

Buğdayda, 20 günlük hareketli ortalamanın geçilememesi ile başlayan satış baskısı 50 günlük ortalamada sınırlı kaldı. 675 seviyesinden geçen ortalama altında geçilmedikçe 690 seviyesine doğru yeniden yükseliş yaşanabilir. Aşağı alanda 675/ 665 destek bölgesinin ihlal edilmesi durumunda satışların derinleşmesine karşı dikkatli olmakta yarar var.