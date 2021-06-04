Üye Girişi
Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı - Son Dakika

Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı

04.06.2021 17:37
Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı, System.String[]

Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.

Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.

Rusya'nın önde gelen petrol şirketi Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dyukov'un, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) grubunun Temmuz toplantısında, Ağustos-Eylül dönemi için üretimi artırma kararı almasını beklediğini söylemesi de fiyat artışlarını destekledi.Petrolde 65-70 doları "istikrarlı" bir fiyat aralığı olarak görmediğini de vurgulayan Dyukov, OPEC+ grubunun, Nisan'da aldığı kararları Temmuz'da gözden geçireceklerine inandığını ekledi.OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor. Dolardaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin artmasının yanında, ABD ekonomisine ilişkin beklenenden iyi verilerin etkisiyle altındaki düşüş sürüyor. Hafta ortasında 1,912 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, yeni günde 1,856 dolara kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 1.890 doların üzerine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.52 artışla 71.76 dolar,Batı Teksas yüzde 0.77 artışla 69.14 dolar,altın yüzde 1.28 artışla 1,894.62 dolar,gümüş yüzde 1.30 artışla 27.79 dolar,bakır yüzde 2.92 düşüşle 9,818.50 dolar,platin yüzde 0.53 artışla 1,168.73 dolar,paladyum yüzde 0.74 düşüşle 2,825.25 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 528 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3,457 liraya yükseldi.Troy bülteninde, altının dünkü seanstaki "sert satıcılı" geçirdiği bir günü geride bırakırken, son iki haftanın en düşük seviyesine kadar geri çekildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Seansa 1908 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün ortasına kadar hafif yatayda seyretti. Asıl hareketini ise ABD açıklanan ADP Tarım Dışı istihdam verisi ve FED'in tahvil alım programındaki değişiklik yapılacağına dair haber akışından sonra yaptı. ADP verisinde 650 bin beklentisi karşılık 978 bin açıklanması istihdamda güçlü toparlanmaya işaret ederken ekonomideki toparlanmaya da işaret etmiş oldu. "Bu veri sonrası altın, sert satış baskısına maruz kalırken, FED varlık azaltımı beklentilerinin de artmasıyla altının satışını daha da hızlandırdı. Altın, seans içinde 1865 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi, 1870 dolar/ons seviyesine kadar toparlanan sarı maden seansı yüzde 2.0 kayıpla tamamladı. "Gümüş, benzer şekilde sert satıcılı bir günü geri bırakırken, altına kıyasla daha fazla değer kaybettiği bir günü yaşadı. 28.17 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 27.42 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 2.7 kaybı hanesine yazdı. "Platin de satıcılı bir günü geride bırakırken 1162 dolar/ons seviyesinden tamamladığı günü ve yüzde 2,7 kaybı hanesine yazdı. "Paladyum ise tüm kıymetli madenlerdeki satışa rağmen, payına düşeni aldı ancak diğer kıymetlilere kıyasla satıcılı seyri kısıtlı kaldı. 2795 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum önceki güne kıyasla yüzde 0.7 değer kaybetti. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50 - 1.00 dolar ile gerçekleşirken, hacim açısından toparlandığı bir günü geride bıraktı. Toplamda 1,301 kg altın, 3,999 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."ALB menkul günlük tarımsal emita bültenine göre;Şeker fiyatı yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. 17.90 seviyesini görmesinin ardından satış baskısı gören fiyat 17.35 seviyesinden destek buldu. Kakao fiyatı düşen kanal etkisinde hareket ediyor. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyat aynı zamanda son bir haftadır 2369/2470 bandına sıkışmış durumda. Pamukta, 20 günlük ortalama direnç olarak görünümünü koruyor. 84.50 seviyesi üzerine geçilmesi durumunda 85.25 direncine doğru alımlar hız kazanabilir. 20 günlük ortalama altında kalıcılık devam ettiği sürece 81.60 trend bölgesine doğru satış baskısı yaşanabilir.

Buğdayda, 20 günlük hareketli ortalamanın geçilememesi ile başlayan satış baskısı 50 günlük ortalamada sınırlı kaldı. 675 seviyesinden geçen ortalama altında geçilmedikçe 690 seviyesine doğru yeniden yükseliş yaşanabilir. Aşağı alanda 675/ 665 destek bölgesinin ihlal edilmesi durumunda satışların derinleşmesine karşı dikkatli olmakta yarar var.


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı         
17:48
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
17:34
Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak         
17:31
Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda         
17:22
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı         
16:15
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
200 milyonluk vurgun yapan 200 milyonluk vurgun yapan "Gaipler" çetesi çökertildi         
13:22
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 18:06:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement