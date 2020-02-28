Brent petrol son 4 yılın en büyük haftalık düşüşünde

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, son 4 yılın en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Haftaya 57,85 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, haftalık yüzde 12,5 değer kaybıyla bugün saat 16.00'da 50,62 dolardan işlem gördü. Aynı saatte 45,80 dolardan işlem gören Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise haftalık yüzde 12,9 değer kaybetti. Söz konusu ham petrolün varil fiyatı pazartesi günü 52,60 dolarla açılmıştı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatında Ocak 2016'dan bu yana, WTI tipi ham petrolün varil fiyatında ise Aralık 2008'den bu yana haftalık bazda en büyük yüzdelik düşüş görüldü.

Öte yandan, her iki petrol tipinin varil fiyatları son 14 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), küresel ekonomiyi ve petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Dünya genelindeki düşük petrol talebi, küresel petrol piyasasında arz fazlasının artmasına neden olurken, petrol fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.