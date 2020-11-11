Brent petrol stoklarda düşüş ve aşı ile 45 doları aştı

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştı.

Petrol fiyatlarındaki artışı ayrıca, özellikle Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından artan toparlanma umutları da destekledi.