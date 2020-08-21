Brent petrol vadelide 44 dolara indi - Son Dakika

Brent petrol vadelide 44 dolara indi

Açıklanan ekonomik verilerin, Covid-19 krizinden toparlanmanın yavaş geliştiğini göstermesi üzerine, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı 45 doların da altına inerek 44.56 dolara geriledi.

Brent petrol vadelide 44 dolara indi, System.String[]

Açıklanan ekonomik verilerin, Covid-19 krizinden toparlanmanın yavaş geliştiğini göstermesi üzerine, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı 45 doların da altına inerek 44.56 dolara geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısı sonrası, petrol piyasalarında toparlanmanın beklenenden yavaş geliştiği belirtilmişti.

Toplantıda ayrıca, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlanmıştı.Toplantıda, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Komitesi (JMM) toplantısının 17 Eylül'de yapılması, bu toplantıdan bir gün önce de OPEC+ Birleşik Teknik Komite'nin toplanması kararlaştırıldı.Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına döndükten sonra, 1,930 dolar düzeyine kadar çekildi. Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın denge arıyor" başlıklı analizinde şöyle dedi: " Fed'in ekonomideki aşağı yönlü risklere vurgu yapmasına karşın özellikle getiri eğrisi kontrolüne sıcak bakmadığını net bir şekilde vurgulaması dolar endeksinin yeniden güç kazanmasını sağlarken altının ons fiyatının ise baskı altında kalmasına neden oldu. "Teknik açıdan bakıldığında ons altının Ağustos ayı başından bu yana alçalan tepeler yaparak hareket etmesinin risk yarattığını düşünüyoruz. "Dolayısıyla 2,000 doların aşılmasını sağlamayacak yukarı yönlü fiyat hareketleri düzeltme riskinin devam ettiğine yönelik sinyal olarak kabul edilebilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.44 düşüşle 45.32 dolar,Batı Teksas yüzde 1.40 düşüşle 42.15 dolar,altın yüzde 0.65 düşüşle 1,933.96 dolar,gümüş yüzde 2.53 düşüşle 26.54 dolar,bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,613.00 dolar,platin yüzde 1.59 düşüşle 906.31 dolar,paladyum yüzde 0.04 artışla 2,182.35 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 455 lira, çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3,000 liradan satılıyor. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetli madenlerin altın önderliğinde "toparlanma çabasında" oldukları belirtilerek şöyle denildi: "Altın önceki gün sert satış yaşamasının ardından dünkü seansta toparlanma çabası içerisinde hareket ettiği bir günü geride bıraktı. "Dünkü seansa 1,929 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün boyu yukarı yönlü hareketlenme arzusuyla hareket ederek 1,955 dolar/onsa kadar uzandı ve günün en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. "Seans sonunda 1,946 dolar/ons seviyesinden tamamlanan sarı maden, seansı yüzde 0.9 kazançla tamamlamış oldu. " Gümüş, 26.71 dolar/ons seviyesinden başladığı günde, altına kıyasla daha güçlü toparlanma yaşamış oldu. Seansı 27.23 dolar/onstan tamamlarken, önceki güne kıyasla yüzde 1.9 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin, diğer kıymetlilerin aksine günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden oldu. Platin, 932 dolar/onstan başladığı günü 920 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.2 kaybı hanesine yazmış oldu."Paladyum, 2,152 dolar/onstan giriş yaptığı günü, 2,185 dolar/onsla tamamlarken önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.5 kazanç yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,764 kg altın, 7,201 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent petrol vadelide 44 dolara indi - Son Dakika Ekonomi
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