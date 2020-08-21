Brent petrol vadelide 44 dolara indi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısı sonrası, petrol piyasalarında toparlanmanın beklenenden yavaş geliştiği belirtilmişti.

Açıklanan ekonomik verilerin, Covid-19 krizinden toparlanmanın yavaş geliştiğini göstermesi üzerine, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı 45 doların da altına inerek 44.56 dolara geriledi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:35

Kaynak: DHA

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