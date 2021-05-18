Brent petrol vadelide 70 doları aştı

ABD ve Avrupa'da aşı gelişmeleri ve buna bağlı olarak ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlikten destek bulan petrol fiyatları yükseldi. Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı 70.12 dolara kadar çıkarken, spot piyasalarda ise 69.90 doları gördü.

Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı da 1,873.79 dolar ile Ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördükten, gümüş de 1.20 artışla 28.75 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeylerde tutundular.

Analistlere göre, özellikle küresel enflasyon beklentileri ile hisse senedi borsaları ve kripto para piyasalarındaki genel satış dalgası da emtia piyasalarını yukarı yönlü etkiledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.23 düşüşle 68.90 dolar,Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 65.87 dolar,altın yüzde 0.03 düşüşle 1,866.15 dolar,gümüş yüzde 0.05 artışla 28.19 dolar,bakır yüzde 1.30 artışla10,367.00 dolar,platin yüzde 2.00 düşüşle 1,217.53 dolar,paladyum yüzde 0.16 artışla 2,908.81 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 823 liraya, Cumhuriyet altını da 3,276 liraya geriledi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın, özel ihracatçıların 2021/22 pazarlama yılında teslim edilmek üzere Çin'e 1.7 milyon ton mısır sattığını açıkladığına ve bunun da bu ay Çin'e 1 milyon tonu aşan dördüncü mısır satışı olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Mısır, ABD Tarım Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan beklenenden daha büyük bir arz görünümüne odaklandığından, mısır yüzde 4'ten fazla düştü ve haftalık yüzde 12.1'lik bir düşüş kaydetti"ABD Tarım Bakanlığı'nın aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporu, yem sektöründen gelen talebin artmasının, çiftlik hayvanı ve kümes hayvanı üreticileri hayvanlarının diyetleri için daha ucuz proteinler bulmaya çalışırken, buğday stoklarını Haziran 2022'ye kadar yedi yılın en düşük seviyesine çekeceğini de gösterdi."ABD Tarım Bakanlığı, 1 Eylül 2021'de beklenen 1.257 milyar kile olan ABD mısır stoklarının 1 Eylül 2022'ye kadar 1.507 milyar kile olacağını öngördü."ABD Tarım Bakanlığı'na göre, dünyanın önde gelen üreticileri ve ihracatçıları olan Avustralya ve Rusya'daki buğday üretiminin 2021-22 pazarlama yılında düşmesi bekleniyor."Çin Arz ve Talep Tahminleri raporu 12 Mayıs'ta, ülkenin 2020-21 pazarlama yılı için soya fasulyesi ithalatı tahminini Nisan tahminine göre 2 milyon mt rekor bir artışla 100.4 milyon metrik ton olarak revize edildiğini bildirdi."Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, yeterli envanter, yeterli rezerv ve bol arz ile Çin'in buğday rezervlerinin tüketici talebini bir yıldan fazla karşılayabileceğini söyledi."Pamukta, düşüş trendi direncinde gelen satışlar ve oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisine denk gelen 86.30 seviyesinin altına geçilmesi ile hız kazandı. 86.30 seviyesini direnç olarak test eden ve düşüş onayı görüntüsü oluşan pamuk, Fibo(61.8)'lik dilime denk gelen 83.00 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor."Buğdayda, yükselen trendin ihlal edilmesi ve geri dönüş hareketi yaparak onay görüntüsü oluşmasının ardından satışlar hız kazandı. Oluşan ikili tepe formasyonu boyun çizgisine denk gelen 710 seviyesi altında satışların derinleştiği buğdayda, 690 seviyesini ara destek konumuna getirmiş durumda. 690 seviyesi altına geçilmesi durumunda 680/ 660 destek seviyelerine doğru satışlar devam edebilir."Soya fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor. 1610.95/ 1574.25 bandına sıkışan fiyat kanal desteğinden güç almasının ardından yükseliş eğiliminde. Fiyatta yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda 1610.95 bant direnci yeniden test edilebilir. Tersi durumda kanal desteği tekrar test edilebilir."Kakao fiyatı düşen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor. Kanal direncini test eden fiyat ta bültenimizi yazdığımız sıralarda satış baskısı görülüyor. Satışların derinleşmesi halinde 2502 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. Düşen kanalın yukarı yönlü kırılması ihtimalinde ise önce 2550 seviyesi, sonrasında ise 2582 seviyesi direnç olarak izlenebilir."