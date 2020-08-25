Brent petrol yeniden 46 doları aştı

Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin, Marco kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle durdurulması üzerine Brent petrol yeniden 46 doların üzerine yükseldi. Altın da Pazartesi günü yükseldiği 1,940 doların üzerinden yeniden 1,930 dolar düzeyine döndü.

Meksika Körfezi'ndeki bu beklenmedik gelişme, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlamasının ardından yaşandı.