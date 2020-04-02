Brent petrolün varil fiyatı 30 doların üstüne çıktı

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından 30 doların üstüne çıktı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünü 22,27 dolardan kapamasının ardından bugün saat 17.36'da 30,86 dolara kadar yükseldi, saat 18.25'te de 25,39 dolardan işlem gördü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 21,02 dolardan tamamlamasının ardından bugün saat 17.43'te 26,94 dolara kadar tırmandı ve saat 18.25'te 24,27 dolardan alıcı buldu.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya liderleriyle görüştüğü belirterek bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 ila 15 milyon varil azaltmalarını umduğunu belirtti.

Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini ve petrol talebini zayıflatması, Brent türü ham petrolün varil fiyatını 21,67 dolara kadar iterek 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.