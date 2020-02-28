Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altına düşmesinin ardından toparlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altına düşmesinin ardından toparlandı - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altına düşmesinin ardından toparlandı

6 saat önce

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 50 doların altına düşmesinin ardından toparlandı, System.String[]

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 12.30'da 49,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 44,98 dolardan alıcı buldu.

Her iki petrol türünün varil fiyatı ilerleyen saatlerde tepki alımlarıyla hafif yükselişe geçerken, TSİ 14.05'te Brent 50,20 dolardan, WTI ise 45,36 dolardan işlem görüyor.

Bu yılın başından beri her iki ham petrol türünün varil fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, fiyatlar son 14 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle küresel petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması beklentisi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy, dün yaptığı açıklamada, düşük talep ve petrol üretimde kesintisi olmaması durumunda küresel petrol piyasasında günlük 1,8 milyon varillik arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde günlük petrol üretiminin en az 1 milyon varil düşürülmesi gerektiğini kaydeden Rystad Energy, bu yıl için ortalama Brent türü petrol fiyatı öngörüsünü de 60 dolardan 56 dolara indirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan teknik komite, 8 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı toplantıda "OPEC-Artı" (OPEC+) olarak bilinen grubun toplam petrol üretimini günlük 600 bin varil daha indirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Günlük 1,7 milyon varillik petrol kesintisi uygulamaya devam eden OPEC-Artı grubu, 5-6 Mart'ta Viyana'da toplanarak petrol piyasasının görünümünü değerlendirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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