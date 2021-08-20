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Brent petrolün varil fiyatı 66,73 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 66,73 dolar

20.08.2021 09:45
Brent petrolün varil fiyatı 66,73 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 66,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,81 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasıyla yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarının gündeme geleceği beklentileri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Japonya'da dün salgının başından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 25 bin 156 artarak 1 milyon 232 bin 461'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 26 artışla 15 bin 555'e çıktı.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 yasaklarının uygulanma süresi 23 Ağustos'a kadar uzatılırken, Avustralya'da salgının başından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Artan vaka sayılarının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleriyle doların son 9 ayın en yüksek seviyelerinden işlem görmesi de yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açarak petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oluyor.

Seyahat hareketliliğinin fazla olduğu yaz sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla petrol talebinin azalacağı endişeleri de fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,79 ile 66,89 dolar aralığının direnç, 66,57 ile 66,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol, Teksas, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 66,73 dolar - Son Dakika Ekonomi


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