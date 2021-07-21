Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 68,98 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 68,98 dolar

21.07.2021 09:37
Brent petrolün varil fiyatı 68,98 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,98 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 68,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları kısıtlı bir yükselişin ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Dünya çapında yaklaşık 100 ülkede tespit edilen ve baskın tip haline geldiği belirtilen Delta varyantı, aşılamaların sekteye uğradığı bölgelerde hızla yayılmaya devam ederken petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyebilecek kısıtlamaları da yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, virüse karşı geliştirilen aşıların Delta varyantı üzerinde daha az etkili olduğuna işaret ediyor.

ABD'de ise Delta varyantının daha çok aşılanmayanlar arasında yayıldığı belirtiliyor.

Salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı da fiyatlara olumsuz yansıdı.

Uzmanlara göre, OPEC+ ülkelerinin üretimi artırmaya yönelik kararı uzun vadede piyasaya istikrar getirebilir.

Öte yandan, yatırımcılar ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkenin ticari ham petrol stoklarına ilişkin bugün açıklanacak verilerini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,16 ile 69,41 dolar aralığının direnç, 68,91 ile 68,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 68,98 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü 10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor 10:21 Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı 10:11 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu 09:57 Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü 09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar 09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar
Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu 00:07 Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu Sabah kaybettiği ineği, akşam 21:33 Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti

Son Dakika Haberleri
10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü
10:28 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar
10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
10:10 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı
09:48 Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi
09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü
09:37 Salgın İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! 5 ilçede yaşanan fiyat artışı dikkat çekti
09:33 Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!
09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi         
10:16
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti         
10:03
Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi         
09:49
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!         
09:33
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi         
08:50
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 11:05:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varil fiyatı 68,98 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement