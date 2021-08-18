Brent petrolün varil fiyatı 69,32 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 69,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,61 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği beklentisi fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD dolarının yükselmesi ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ekonomik daralmaya işaret eden veriler de fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün ülkenin petrol stoklarındaki haftalık düşüş öngörüsü ise dünya genelinde artan vaka sayılarından talebin etkilenmediği algısıyla fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Enstitüye göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 163 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 259 bin varil azalacağı yönünde.

Öte yandan, ABD'de petrol üretiminin eylül ayında Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı beklentisi de fiyatlarda olumsuz etkisini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin petrol üretimi eylülde günlük 8,1 milyon varile yükselecek.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 69,39 ile 69,49 dolar aralığının direnç, 69,21 ile 69,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.