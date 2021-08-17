Brent petrolün varil fiyatı 69,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 69,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,92 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta ABD'nin yaptığı petrol üretimi artırma çağrısına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) planlanandan fazla üretim artışı yapmayacağını açıklaması, fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

OPEC+, 18 Temmuz'da yapılan 19. Bakanlar Toplantısı'nda, petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

ABD'de petrol üretiminin eylül ayında Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı beklentisi fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin petrol üretimi eylülde günlük 8,1 milyon varile yükselecek.

Öte yandan Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarıyla yaşanan kısıtlamalar ve daralan ekonomik aktivitelerin petrol talebini kısıtladığı dönemde OPEC+ grubunun birkaç ay için karar verilenden daha fazla üretim artışı yapmayacağını açıklaması, piyasalardaki arz fazlası endişelerini baskılayarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ise artan vaka sayıları ve hafta başında açıklanan olumsuz ekonomik veriler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ABD ham petrol stok verilerini takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,53 ile 69,64 dolar aralığının direnç, 69,36 ile 69,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.