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Brent petrolün varil fiyatı 73,03 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 73,03 dolar

16 Temmuz 2021 Cuma 09:57
Brent petrolün varil fiyatı 73,03 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,03 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 73,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin oluşturduğu talep riski ile arz tarafındaki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu kaynaklı belirsizlik etkili oldu.

Dünya genelinde Kovid-19'un delta varyantının yayılımının hızlanması, yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi, petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'da "şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı" görüldü. Ülkede günlük vaka sayıları, 12 Temmuz'dan bu yana günlük vakaların 30 binli rakamlarda seyrettiği Hindistan'ı geçerken, komşu ülkelerde de hızlı bir yükseliş gözlemleniyor.

Avustralya'da ise Sidney kentinde Kovid-19'un delta varyantına karşı mücadele amacıyla haziran sonlarında başlayan karantina kararını 30 Temmuz'a kadar uzatılırken, Melbourne kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

OPEC+ grubu ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikası hakkında henüz bir anlaşmaya varamazken, konuya ilişkin haber akışı fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın BAE Enerji ve Alt Yapı Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, OPEC+ grubu arasındaki müzakerelerin devam ettiği belirtilerek, uluslararası basında yer alan "anlaşmaya varıldığı" söylentilerini yalanlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 73,28 ile 73,55 dolar aralığının direnç, 73,01 ile 72,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 73,03 dolar - Son Dakika Ekonomi


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