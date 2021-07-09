Brent petrolün varil fiyatı 74,35 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,59 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 9.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 yükselişle 74,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,23 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş nedeniyle fiyatlar yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 900 bin varil düşüş kaydedildi. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikasını belirleyeceği toplantının iptal edilmesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürüyor.

Uzmanlar, talepte toparlanma sinyallerinin olduğu bir ortamda üretim kesintilerinin de devam etmesinin açık veren bir piyasaya işaret edeceği ve bu durumun da fiyatlara olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,78 ile 75,01 dolar aralığının direnç, 73,65 ile 73,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.