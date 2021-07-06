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Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar

06.07.2021 09:51
Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 77,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,74 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları Ekim 2018'den bu zamana kadarki en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Fiyatlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmesinin ardından talebin yüksek seyrettiği piyasalarda petrol arzının zayıf kalacağı endişelerinin artmasıyla yükseldi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, geçen hafta, iki gün üst üste yapılan görüşmelerde ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik anlaşmaya varamaması üzerine dün üçüncü kez planlanan toplantı, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık sonucunda sürpriz bir kararla iptal edildi.

Söz konusu görüşmelerde ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenirken, görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin "üretim kotasının artırılması" isteği nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasaları Analisti Louise Dickson, toplantının ertelenmesinin BAE'nin itirazlarının kolay geçiştirilemediğinin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda bir anlaşmaya varmak için Suudi Arabistan'ın bazı ikna edici ve ciddi tavizler vermesi gerekebilir. OPEC+ grubu arasında bir anlaşmaya varılacaksa bu yalnızca ileriye dönük olarak başlangıçta önerilenden daha fazla üretim artışı anlamına gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Dickson, mevcut petrol fiyatlarının "anlaşmasız" bir senaryo ya da başlangıçta önerildiği gibi hafif bir artış beklentisi üzerine inşa edildiğini kaydederek, "Bu durum, petrol fiyatlarını, tavizler ve başlangıçta tartışılandan çok daha büyük bir üretim artışıyla ilgili bir anlaşmaya karşı çok kırılgan hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 77,73 ile 78,25 dolar aralığının direnç, 77,21 ile 76,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar - Son Dakika Ekonomi


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