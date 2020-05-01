Brent petrolün varili 26,86 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 26,86 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 26,86 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 26,86 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 26,86 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 26,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 25,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,29 artışla 26,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,34 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararının bugün itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlaması, fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarının beklentilerin altında artması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. EIA'ya göre ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 527,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 10,6 milyon varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 27,09 ile 27,66 dolar aralığının direnç, 26,52 ile 25,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:32 Kaynak: AA


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