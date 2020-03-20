Brent petrolün varili 29,65 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 29,65 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 29,65 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 29,65 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 29,65 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 29,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 29,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4 artışla 29,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 27,37 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihi düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarını toparlamak amacıyla, merkez bankaları ve hükümetler ekonomiyi destekleme adımları atıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş başladı.

Öte yandan küresel ekonomik resesyon riski ve talebin düşmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekti. Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinde yer aldığı açıklamada, Brent petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 41 dolarda kalacağının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin çökmesi ve petrol arzına yönelik beklentilerin artırmasıyla, gelecek yıl için daha önce 60 dolar olarak tahmin edilen petrol fiyatının varil başına ortalama 48 dolar olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Brent petrolde teknik olarak 30,66 ile 32,09 dolar aralığının direnç, 28,52 ile 27,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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