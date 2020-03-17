Brent petrolün varili 30,40 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 30,40 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 30,40 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 30,40 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 30,40 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 30,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 32,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 29,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,61 artışla 30,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,77 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya- Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatları son 4 yıldır dün ilk defa 30 doların altını test etti.

Brent petrolde teknik olarak 30,70 ile 32 dolar aralığının direnç, 28,80 ile 27,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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