Brent petrolün varili 33,62 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 33,62 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 33,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 33,62 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 33,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 32,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 08.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 33,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,76 dolardan alıcı buldu.

Çin'in nisan ayı endüstriyel üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4 artış göstermesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 9-15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

Küresel piyasalarda, pandemiye ilişkin gelişmeler, ABD-Çin ilişkilerinin seyri ve küresel arz-talep gelişmeleri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 33,40 ile 35,60 dolar aralığının direnç, 31,80 ile 30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 08:46 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 33,62 dolar - Son Dakika Ekonomi

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