Brent petrolün varili 34,23 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 34,23 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 34,23 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,23 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 34,23 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,59 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 35,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 34,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 31,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dün nisan ayından itibaren ham petrol üretim seviyelerini artıracağını duyurması, yılın ikinci çeyreğinde küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesi yarattı.

Talep tarafında ise koronavirüsün (Kovid-19) küresel ekonomik büyümeyi ve petrol tüketimini zayıflatması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Cuma günü OPEC+ üyesi ülkelerin petrol üretim seviyelerinde ek kesinti yapma kararı alamaması, pazartesi günü petrol fiyatlarının 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemesine neden olmuş, günlük bazdaki kayıplar ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana ulaşılan en yüksek oran olarak kayıtlara geçmişti.

Brent petrolde teknik olarak 34,49 ile 34,99 dolar aralığının direnç, 33,99 ile 33,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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