Brent petrolün varili 39,95 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 39,95 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 39,95 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,71 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 40 dolar bandının altına gerileyerek 39,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,22 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinde azalış eğilimi beklentisini güçlendirerek ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

ABD'de beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin gerçekleşmemesi de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Uzun süredir tartışılan ve senatodan defalarca geri dönen 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi "yeterli olmadığı" gerekçesiyle Demokrat Partili senatörler tarafından engelledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Brent petrolde teknik olarak 39,98 ile 40,01 dolar aralığının direnç, 39,94 ile 39,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji, Teksas, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 39,95 dolar - Son Dakika Ekonomi

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