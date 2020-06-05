Brent petrolün varili 40,34 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 40,34 dolar

Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 40,34 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 40,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki belirsizlikleri fiyatları olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın gelecek ay küresel petrol piyasasında 5-6 milyon varil petrol arz açığı oluşacağı yönündeki açıklamaları da kesinti kararlarına ilişkin soru işaretlerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,38 ile 41,44 dolar aralığının direnç, 39,32 ile 38,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 40,34 dolar - Son Dakika Ekonomi

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