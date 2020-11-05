Brent petrolün varili 40,45 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,64 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,89 düşüşle 40,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,41 dolardan alıcı buldu.

Piyasaların odağındaki ABD'deki başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamı petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Toplam 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan ismin başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanacağı seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 214, Demokrat aday Joe Biden ise 264 delege sayısına ulaştı.

Bu durum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan güçlü bir teşvik paketi olasılığını azaltırken, piyasalarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi gibi konularda endişeleri artırıyor.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de tedbirlerini artırması, piyasalardaki "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısı fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.

Öte yandan, ABD'nin ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin aksine düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 890 bin varil artacağı yönündeydi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı petrol üretim kesintisi miktarını mevcut seviyede tutacağına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti de fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Mevcut durumda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 40,45 ile 40,47 dolar aralığının direnç, 40,43 ile 40,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.