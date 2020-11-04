Brent petrolün varili 40,60 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 40,60 dolar

04.11.2020 09:45
Brent petrolün varili 40,60 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,60 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 38,77 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 40,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,50 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta 8 milyon varillik düşüş gerçekleştiği tahmini, küresel piyasada stok fazlası endişelerini azaltırken ABD'de talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı petrol üretim kesintisi miktarını mevcut seviyede tutacağına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti de fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Mevcut durumda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Öte yandan, piyasaların odaklandığı ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamı petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de tedbirlerini artırması, piyasalardaki "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi oluşturarak fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Bugün, petrol piyasalarında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı resmi petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 40,59 ile 40,62 dolar aralığının direnç, 40,56 ile 40,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 40,60 dolar - Son Dakika Ekonomi


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