Brent petrolün varili 41,08 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 41,08 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 41,08 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,48 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,35 yükselişle 41,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Sally kasırgasının ABD'nin açık deniz petrol ve gaz üretimini kesintiye uğratması etkili oldu. ABD kıyılarında kasırga nedeniyle etkili olan şiddetli yağmur sonucunda açık deniz petrol ve gaz üretiminin yüzde 25'inden fazlası kesintiye uğrarken, bölgedeki ihracat limanları da kapatıldı.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 9,5 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi 2 milyon varil civarındaydı. Söz konusu düşüş, ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken, fiyatların da hareketlenmesine etken oldu.

Öte yandan, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusundaki belirsizliğin talep tarafında oluşturduğu endişe, uluslararası petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, piyasaların ikinci dalga endişeleriyle savaşırken yeni OPEC kararlarını beklediğini belirtti.

Chalhoub, "Koronavirüs salgınında ikinci dalga Avrupa'da özellikle İspanya ve Fransa'da etkili olmaya başladı. Hindistan da ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkeler arasında. Salgın seyrinin petrol fiyatlarını yeniden en dip seviyelere çekeceği endişeleri yeniden canlanmışken, piyasalar 17 eylülde yapılacak olan OPEC+ toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda." dedi.

Bugün, petrol piyasalarında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı resmi petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 41,20 ile 41,31 dolar aralığının direnç, 40,98 ile 41,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasırga, Teksas, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 41,08 dolar - Son Dakika Ekonomi

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