Brent petrolün varili 41,48 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 41,48 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 41,48 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,20 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 41,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,50 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında piyasaların 2,3 azalış beklentisinin tersine yaklaşık 691 bin varillik artış gerçekleşti. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinin azalacağı beklentilerini güçlendirerek ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Özellikle İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınındaki vaka artışları sebebiyle yeni kısıtlamalar getirilmesi, petrole olan talebin ve dünya ekonomilerinin toparlanmasına ilişkin olumsuz öngörüleri besleyerek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, Libya'da sekiz aylık petrol blokajının kalkması ve yeniden petrol ihracatına başlanmasıyla talep sıkıntısı çeken pazara yaklaşık 1 milyon varil ham petrol sunulacak olması piyasalarda arz fazlası endişelerine sebep olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü besledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 31,5 milyonu aşarken can kaybı 970 bine yaklaştı. ABD, 6,9 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken Hindistan 5,5 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Brezilya ise yaklaşık 4,9 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,70 ile 42,02 dolar aralığının direnç, 41,13 ile 40,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 41,48 dolar - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi
TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı         
15:06
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi         
14:17
Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı         
13:41
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada         
11:51
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı         
10:48
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 15:16:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 41,48 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei